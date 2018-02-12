Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, традиционная веломногодневка на Ближнем Востоке будет проходить 13 по 18 февраля. Накануне команда мирового тура KATUSHA обнародовала список гонщиков, которые примут участие в этом соревновании. В состав команды вошел и тольяттинец Вячеслав Кузнецов.
Полностью состав «Катюши» выглядит так:
Ян Босуэлл (США), Натан Хаас (AUS), Вячеслав Кузнецов (Россия), Стефф Крас (Бельгия), Рето Холленштейн (Швейцария), Батист Планкерт (Бельгия), Нильс Политт (Германия).
Фото: ru.wikipedia.org
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