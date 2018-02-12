Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, традиционная веломногодневка на Ближнем Востоке будет проходить 13 по 18 февраля. Накануне команда мирового тура KATUSHA обнародовала список гонщиков, которые примут участие в этом соревновании. В состав команды вошел и тольяттинец Вячеслав Кузнецов.

Полностью состав «Катюши» выглядит так:

Ян Босуэлл (США), Натан Хаас (AUS), Вячеслав Кузнецов (Россия), Стефф Крас (Бельгия), Рето Холленштейн (Швейцария), Батист Планкерт (Бельгия), Нильс Политт (Германия).

Фото: ru.wikipedia.org