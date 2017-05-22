Молодой человек пришел в торговую точку на улице Тополиной, похитил с полки гигиенические средства и выбежал из зала. На место происшествия выехал участковый уполномоченный, который просмотрев запись камер видеонаблюдения, установил личность злоумышленника.

Им оказался ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей 19-летний тольяттинец. Его задержали по месту жительства, подозреваемый во всем сознался. Причиненный магазину ущерб составил чуть более 800 рублей. В отношении юноши возбуждено уголовное дело.