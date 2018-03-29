Именно с него началась череда проверок, которые охватят весь город в ближайшие 2 недели и которые проходят сейчас по всей стране. Осуществить инициативу прокуратуры помогали сотрудники МЧС.

В молле сработали сигнализация и система оповещения, после которых все эвакуационные выходы автоматически открылись. В итоге прокурорская проверка для центра завершилась успешно, с положительной оценкой систем противопожарной безопасности.

Кстати, очевидцы в соцсетях пишут, что учебные эвакуации прошли сегодня также в торговых центрах «Малина» и «Аэрохолл».

Фото: Артем Разуваев