Именно с него началась череда проверок, которые охватят весь город в ближайшие 2 недели и которые проходят сейчас по всей стране. Осуществить инициативу прокуратуры помогали сотрудники МЧС.
В молле сработали сигнализация и система оповещения, после которых все эвакуационные выходы автоматически открылись. В итоге прокурорская проверка для центра завершилась успешно, с положительной оценкой систем противопожарной безопасности.
Кстати, очевидцы в соцсетях пишут, что учебные эвакуации прошли сегодня также в торговых центрах «Малина» и «Аэрохолл».
Фото: Артем Разуваев
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