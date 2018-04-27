Один из торговых центров, временно закрытых прокуратурой за нарушение пожарной безопасности, возобновил свою деятельность. Площадка была закрыта в середины прошлой недели с подачи проверяющих, которые выявили нарушения.
В «Восходе» поясняли, что планировали исправить их и самостоятельно в рамках уже ведущейся реконструкции здания. В торговом центре подтвердили, что сегодня «Восход» работает первый день после приостановки деятельности.
По данным «Самарского обозрения», старт работе дан официально, а нарушения исправлены.
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