Один из торговых центров, временно закрытых прокуратурой за нарушение пожарной безопасности, возобновил свою деятельность. Площадка была закрыта в середины прошлой недели с подачи проверяющих, которые выявили нарушения.

В «Восходе» поясняли, что планировали исправить их и самостоятельно в рамках уже ведущейся реконструкции здания. В торговом центре подтвердили, что сегодня «Восход» работает первый день после приостановки деятельности.

По данным «Самарского обозрения», старт работе дан официально, а нарушения исправлены.