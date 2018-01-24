слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
24 января 2018
07:18:46

Тольяттинский танцевальный дуэт выступит на первенстве России по фигурному катанию

Сегодня в ледовом дворце Республики Мордовия стартует турнир среди юниоров. Участие в соревнованиях от Тольятти примет танцевальная пара Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев. В среду танцоры покажут короткие программы, а в пятницу — произвольные, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.

Фото http://tgl-sport.ru




Последние новости Тольятти

24 января
13:22
Росгвардия провела антитеррористическую тренировку в Самаре

По замыслу учений, вооруженные преступники захватили заложников ...

24 января
13:16
Тольяттинка устроила ДТП из трех машин

Авария произошла накануне на Автозаводском шоссе

24 января
12:17
На городском кладбище Тольятти ведутся незаконные захоронения

Глава  города Сергей Анташев поручил департаменту городского хозяйства и правовому департаменту разобраться с этим вопросом

24 января
11:36
Тольяттинцам, возможно, придется снова сдавать экзамен при замене водительских прав

ГИБДД собирается рассмотреть предложение ввести повторное тестирование на знание ПДД

24 января
11:15
Все российские банкоматы должны быть настроены на выдачу и прием новых купюр к июлю

 Крупнейшие банки завершат процесс переоборудования терминалов процесс уже в январе–феврале

24 января
10:54
В Тольятти пройдет очередной выездной прием чиновников из регионального Минздрава

Записаться на прием можно в администрации Тольятти

24 января
10:46
Тольяттинцы выходят на старт в чемпионате ПФО по лыжным гонкам

Он стартует сегодня в Ижевске


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+