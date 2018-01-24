Сегодня в ледовом дворце Республики Мордовия стартует турнир среди юниоров. Участие в соревнованиях от Тольятти примет танцевальная пара Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев. В среду танцоры покажут короткие программы, а в пятницу — произвольные, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.

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