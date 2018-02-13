Мужчина заметил, что по Автозаводскому шоссе двигается автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого предположительно не совсем трезвый автомобилист, и сообщил сотрудникам ГИБДД. Машину остановил экипаж ДПС.

При общении с водителем полицейские заметили, что от него исходит запах алкоголя. Молодой человек прошел процедуру медицинской проверки, которая подтвердила, что он принимал алкоголь. В отношении 21-летнего правонарушителя собран административный материал, который направлен в суд Центрального района.

Как отметили в пресс-службе облглавка, с 3 по 9 февраля от работников такси в полицию поступило 153 сообщения о правонарушениях. В трех случаях в отношении не соблюдавших правила водителей составлены административные протоколы.