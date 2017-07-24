Он сообщил, что по улице Матросова движется Приора, водитель которой, предположительно пьян. Инспекторы ДПС остановили автомобиль. Информация подтвердилась, за рулем находился 60-летний нетрезвый мужчина. На предложение сотрудников полиции пройти медицинскую проверку он ответил отказом.
Выяснилось, что гражданин уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение, был лишен прав на полтора года, после чего снова усаживался за руль в состоянии опьянения, за что был дважды арестован на 10 суток. Инспекторы поместили Приору на спецстоянку, а материалы на нарушителя отправляются в суд Комсомольского района.
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