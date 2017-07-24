слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
24 июля 2017
09:53:24

Тольяттинский таксист помог полицейским выявить злостного нарушителя

Он сообщил, что по улице Матросова движется Приора, водитель которой, предположительно пьян. Инспекторы ДПС остановили автомобиль. Информация подтвердилась, за рулем находился 60-летний нетрезвый мужчина. На предложение сотрудников полиции пройти медицинскую проверку он ответил отказом.

Выяснилось, что гражданин уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение, был лишен прав на полтора года, после чего снова усаживался за руль в состоянии опьянения, за что был дважды арестован на 10 суток. Инспекторы поместили Приору на спецстоянку, а материалы на нарушителя отправляются в суд Комсомольского района.




Последние новости Тольятти

24 июля
10:59
В Курумоче начал работать амбулифт

Международный аэропорт продолжает совершенствовать инклюзивную среду

24 июля
10:40
В аварии на самарской трассе пострадали шесть человек

Накануне на 310 км дороги Самара - Оренбург столкнулись два автомобиля

24 июля
10:31
В Самаре под колесами авто погибла 2-летняя девочка, шедшая по дороге без взрослых

Прибывшая скорая увезла малышку в больницу, но накануне ребенок скончался

24 июля
9:52
Тольяттинец выиграл серебро первенства мира

В болгарском Пловдиве накануне завершились соревнования по академической гребле

24 июля
9:32
Экономика России постепенно восстанавливается

Международный валютный фонд подтвердил сегодня свой апрельский прогноз

24 июля
9:27
Наступившая неделя начнется прохладой, а завершится 30-градусной жарой

В Поволжье по вине циклона вероятность грозовых дождей пока повышенная

24 июля
8:46
В Самарской области стартовала акция «Собери ребенка в школу»

Ее проводят судебные приставы перед началом учебного года с целью взыскания алиментов


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+