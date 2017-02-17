Турнир завершился на днях в Челябинске. В нем участвовали свыше двухсот кикбоксеров, среди которых были весьма титулованные спортсмены – действующие чемпионы Европы и мира, члены сборной команды страны. Наш 19-летний Владимир Чобану, представлявший на студенческом чемпионате России тольяттинский госуниверситет, привез домой золотую медаль.

Кстати, за неделю до этого Владимир стал чемпионом Приволжского федерального округа по кикбоксингу, и вот – новое достижение. По итогам соревнований в Челябинске он включен в состав сборной России для участия в студенческих чемпионатах Европы и мира.

Фото АСМ Спортико