Как известно, во время Чемпионата мира по футболу он будет использоваться как тренировочная база для сборной Швейцарии. Сейчас на спортивном объекте идут ремонтные работы. И хотя времени осталось мало, все они будут завершены вовремя, говорят в администрации. "В декабре начался ремонт отдельных помещений.
В ближайшее время пройдет конкурс, и к ремонту можно будет приступить более масштабно", — рассказал глава города Сергей Анташев. Власти Тольятти уже провели переговоры с субподрядными организациями. Самая сложная позиция – это обустройство футбольного поля.
Но есть субподрядчик, который готов взяться за это дело. Он гарантирует поставку газона в короткие сроки и своевременное выполнение работ. Срок их окончания - 30 апреля. Сейчас Министерство Самарской области рассматривает варианты поставки на тольяттинский стадион необходимого оборудования.
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