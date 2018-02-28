Как известно, во время Чемпионата мира по футболу он будет использоваться как тренировочная база для сборной Швейцарии. Сейчас на спортивном объекте идут ремонтные работы. И хотя времени осталось мало, все они будут завершены вовремя, говорят в администрации. "В декабре начался ремонт отдельных помещений.

В ближайшее время пройдет конкурс, и к ремонту можно будет приступить более масштабно", — рассказал глава города Сергей Анташев. Власти Тольятти уже провели переговоры с субподрядными организациями. Самая сложная позиция – это обустройство футбольного поля.

Но есть субподрядчик, который готов взяться за это дело. Он гарантирует поставку газона в короткие сроки и своевременное выполнение работ. Срок их окончания - 30 апреля. Сейчас Министерство Самарской области рассматривает варианты поставки на тольяттинский стадион необходимого оборудования.