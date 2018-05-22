На днях здесь завершился капитальный ремонт: уложен новый газон, обновлены помещения и трибуны, установлены новые кресла в трех секторах, скамейки для запасных игроков. На все это потрачено более 100 млн рублей.

Как сообщил заместитель главы города по строительству и имуществу Виктор Андреянов, 23 мая завершатся процедуры по приемке выполненных работ. Напомним, на стадионе будет тренироваться сборная Швейцарии, которая выбрала наш город местом своего базирования во время чемпионата мира по футболу.