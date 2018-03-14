Как только позволят погодные условия, начнутся работы по подготовке газона. Ремонт тренировочной площадки и административного здания "Торпедо" к чемпионату мира по футболу 2018 года будет выполняться с учетом предложений швейцарского футбольного союза. В том числе, будет создан медиацентр.

Работы обойдутся в сумму более 100 млн рублей, «львиная доля» которых выделена из областного бюджета. Стадион должен быть готов к 1 мая. Гостиница Togliatti Resort к приему иностранных спортсменов уже готова, осталось урегулировать отдельные протокольные вопросы.

Напомним, на днях в городе побывала делегация Швейцарии, которая представляет интересы национальной сборной страны по футболу. Гости остались очень довольны увиденным.