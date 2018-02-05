В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018. В соревнованиях приняли участие 956 кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года из 44 стран. Тольяттинскую школу «Союз» представлял единственный спортсмен Егор Пулькин.

Всего тольяттинец провел шесть боев, не потерпев ни одного поражения. Наш боец выиграл у соперников из Италии (3:0), Австрии (2:0), Латвии (1:0). В четвертьфинале был повержен соперник из Болгарии (3:0), а в полуфинале Егор разгромил турецкого спортсмена (9:0). В финале тольяттинец встретился с соперником из Сербии. Борьба была напряженная и поначалу равная. И только при счете 3-3 «союзовец» меняет тактику и одерживает победу со счетом 5:3.

Как отметил руководитель управления физкультуры и спорта администрации Тольятти Александр Герунов, весомое достижение Егора Пулькина стало хорошим подарком к 30-летию спортивной школы «Союз».

Фото Администрация Тольятти