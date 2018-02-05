слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
05 февраля 2018
11:50:27

Тольяттинский спортсмен сильнее всех в Европе

В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018. В соревнованиях приняли участие 956 кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года из 44 стран. Тольяттинскую школу «Союз» представлял единственный спортсмен Егор Пулькин.

Всего тольяттинец провел шесть боев, не потерпев ни одного поражения. Наш боец выиграл у соперников из Италии (3:0), Австрии (2:0), Латвии (1:0). В четвертьфинале был повержен соперник из Болгарии (3:0), а в полуфинале Егор разгромил турецкого спортсмена (9:0). В финале тольяттинец встретился с соперником из Сербии. Борьба была напряженная и поначалу равная. И только при счете 3-3 «союзовец» меняет тактику и одерживает победу со счетом 5:3.

Как отметил руководитель управления физкультуры и спорта администрации Тольятти Александр Герунов, весомое достижение Егора Пулькина стало хорошим подарком к 30-летию спортивной школы «Союз».

Фото Администрация Тольятти




Последние новости Тольятти

05 февраля
14:32
Дорожные службы Тольятти со вчерашнего дня осуществляют оперативную уборку снега

В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин

05 февраля
13:32
Трассу М-5 в Самарской области расчищают в усиленном режиме

На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.

05 февраля
13:21
LADA XRAY: новые опции для автомобилей 2018 года

Они повышают комфорт и безопасность

05 февраля
12:55
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении УК «Губерния»

Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.

05 февраля
12:54
В Тольятти частично перекрыто движение на Обводном шоссе

Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом

05 февраля
12:11
В Самарской области столкнулись шесть автомобилей

ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости

05 февраля
11:47
Житель Тольятти пытался украсть металлическое покрытие теплотрассы

Мужчина снял почти 50 листов по 10 килограммов каждый, чтобы сдать в пункт приема металла


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+