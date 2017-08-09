Это право Александр Вязовкин завоевал в Москве на гребном канале «Крылатское», выиграв первенство страны. В финале «четверок» на дистанции 1000 метров чемпионом стал квартет, в состав которого входил воспитанник тольяттинской гребной школы.

А сегодня федерация гребли огласила список спортсменов, которые представят сборную России на чемпионате планеты, который пройдет в американской Сарасоте с 24 сентября по 2 октября. В числе участников – и тольяттинский спортсмен.