Это право Александр Вязовкин завоевал в Москве на гребном канале «Крылатское», выиграв первенство страны. В финале «четверок» на дистанции 1000 метров чемпионом стал квартет, в состав которого входил воспитанник тольяттинской гребной школы.
А сегодня федерация гребли огласила список спортсменов, которые представят сборную России на чемпионате планеты, который пройдет в американской Сарасоте с 24 сентября по 2 октября. В числе участников – и тольяттинский спортсмен.
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