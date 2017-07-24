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24 июля 2017
07:34:21

Тольяттинский спасатель разогнал старую «Ниву» до 206 км/ч

В Центр гражданской защиты населения пришел штраф ГИБДД на сумму 5000 рублей. Как рассказал руководитель Центра Андрей Дербенев, камера зафиксировала небывалый показатель на улице Родины.

Дербенев пояснил, что такие «письма счастья» иногда получают не только спасатели, но также пожарные и врачи «скорой». Камера - робот, она просто фиксирует факт превышения скорости, соответственно, спецслужбы пишут обоснование с подтверждением факта "срочного" вызова (который подразумевает объективность и необходимость нарушения скоростного режима). В этом случае, как правило, штраф аннулируется.

В Центре гражданской защиты после прихода такого письма проводится внутреннее расследование. Если экипаж "летел" на "срочный вызов", то естественно водителю ничего не будет. Если выясняется, что машина возвращалась с вызова или перемещалась с базы на базу в "мирное время" с превышением, то наказание неизбежно.

В данном случае, факт "срочного вызова" подтвержден, но и сбой камеры так же очевиден. Тем не менее, водителю пришлось писать объяснительную, в которой он не смог сдержать иронии.

Фото Андрей Дербенев

 

 




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