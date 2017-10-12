Мальчик 3 лет отстал от родителей во время проведения в Самаре акции «Военная служба по контракту – твой выбор». Ситуацию осложняло то, что малыш смог назвать только свое имя. Поиск родственников не принес результата, и тогда майор полиции Сергей Вишневский принял решение вместе с мальчиком подняться на центральную сцену мероприятия.
При помощи звукоусиливающей аппаратуры боец ОМОНа обратился к гостям с просьбой о помощи. Эти слова услышала мама малыша и подошла к сцене за своим сыном. После праздника боец получил благодарность от начальства.
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