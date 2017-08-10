12 августа исполнится 18 лет, как в нашем городе появилось это учреждение.

Ежегодно социальные услуги в приюте получают до 500 человек, попавших в сложную жизненную ситуацию. Более 200 человек обращаются в консультационный центр по вопросам жизнеустройства.

У приюта два филиала – один расположен в Автозаводском районе на Московском проспекте, а второй – на ул.Академика Вавилова в Поволжском. Здесь можно попросить бесплатное питание, ночлег с комплектом постельных принадлежностей и предметами личной гигиены.

Здесь помогут оформить паспорт, временную регистрацию, направят на медобследование, в случае необходимости – в пансионат, если надо, - выдадут одежду и обувь, окажут консультативную помощь по вопросам трудоустройства и пенсионного обеспечения.

В честь юбилея слова благодарности звучат в адрес ветеранов приюта – специалистов по соцработе Татьяне Макаровой и Надежде Потаповой, медработников – Маргарите Святовой и Зинаиде Фроловой, завотделением – Наталье Пыченковой.