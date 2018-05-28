Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации. В минувшие выходные в китайском городе Циньхуандао состоялось торжественное открытие традиционного матча между российскими и китайскими шахматистами.

В нем принимает участие представитель тольяттинской СДЮСШОР №4, гроссмейстер Санан Сюгиров. Сборная России пока опережает своих соперников со счетом 3:2. Матч продлится до 1 июня.

Фото: tgl-sport.ru