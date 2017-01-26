Два дня остается до начала 13-го Международного Кубка РГСУ по шахматам. Как сообщает мэрия Тольятти, в программу фестиваля войдут восемь турниров, кроме того состоятся два состязания по блицу, международная конференция «Шахматы в системе образования», а также многочисленные семинары. Общее число участников вновь превысит планку в 1500 человек.

В главных турнирах – этапах Кубка России 2017 – выступит более 40 гроссмейстеров. Стартовый лист соревнований среди мужчин возглавит тольяттинец Санан Сюгиров (2673), в числе участников также Гата Камский (2666, США), Владислав Артемьев (2655, Омск), Дмитрий Кокарев (2651, Пенза), Борис Грачев (2650, Москва), Денис Хисматуллин (2639, Нефтекамск).