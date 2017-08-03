Тольяттинские спасатели пришли на помощь мужчине, угодившему в земляную траншею. Подробности спасательной операции рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев.

Фото: Facebook Андрей Дербенев

Сообщение о падении человека поступило на пульт оперативного дежурного 112 накануне. Случай произошёл в 17:34 на улице Дзержинского 11, напротив 5 подъезда жилого дома. После падения в траншею, пострадавший оказался засыпанным влажной глиной и был полностью обездвижен. Спасателям удалось извлечь его лишь с помощью шанцевого инструмента. На операцию ушло около 15 минут, после чего мужчина был госпитализирован.

Фото: Facebook Андрей Дербенев

По предварительным данным, во дворе жилого дома проводились земляные работы, пострадавшим оказался работник подрядной организации.