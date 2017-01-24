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24 января 2017
07:45:24

Тольяттинский псевдо-предприниматель «наварил» на фальшивых автодеталях почти 5 миллионов рублей

Факт незаконного предпринимательства выявили полицейские из отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции.

 Мужчина, во-первых, торговал контрафактными запчастями, а во-вторых, он не был при этом зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В результате его противоправной деятельности различным компаниям причинен ущерб на сумму более четырех с половиной миллионов рублей.

По данному факту группой дознания Тольяттинского линейного отдела полиции возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю, -  арест на срок до шести месяцев.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.




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