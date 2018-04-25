Как рассказали в полиции региона, 39-летнему мужчине грозила административная ответственность за продажу алкогольной продукции без лицензии. И он решил откупиться, заплатив должностному лицу 19 тысяч рублей за несоставление протокола. Г

ослужащий на деньги не позарился, а проинформировал правоохранительные органы. Подозреваемого задержали с поличным сотрудники тольяттинского подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Возбуждено уголовное дело Бизнесмен может лишиться свободы на срок до 8 лет.