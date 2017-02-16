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16 февраля 2017
08:35:13

Тольяттинский предприниматель обворовал систему «Безопасный город»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «МК «Активный компонент». В 2014 году эта компания получила муниципальный контракт на работы по созданию кольца оптоволоконной оптической линии на территории Тольятти.

Работы эти велись в рамках проекта «Безопасный город», который предусматривал установку камер видеонаблюдения на дорогах и в местах массового скопления граждан, а также оснащение ситуационного центра.

Работы были еще не завершены, а обвиняемый уже предоставил заказчику недостоверный акт выполненных работ, на основании чего в полном объеме получил оплату - около 4,5 млн рублей.

А в феврале 2015 года в ходе инвентаризации на объекте выявлена недостача оптического кабеля и коммутационных шкафов стоимостью свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.




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