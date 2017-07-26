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26 июля 2017
10:10:04

Тольяттинский полицейский стал донором стволовых клеток для мальчика, страдающего лейкозом

Леонида Ступалова включили в Единый всероссийский регистр доноров еще в 2013-м году, когда он был курсантом Нижегородской Академии МВД России. Звонок же от врачей раздался спустя 4 года - в феврале 2017 года.

Как рассказал сам  следователь, ему сообщили, что он может помочь маленькому мальчику, страдающему от лейкоза, который проходил лечение в Санкт-Петербурге. Объяснили, что это единственный шанс его спасти, ведь разыскать родственных доноров не удалось….Стать донором тольяттинский правоохранитель согласился сразу и приехал в Киров. Трансплантация прошла успешно. Ребенка спасли несколько прозрачных пакетиков, довезенные до точки назначения курьером – клетки костного мозга тольяттинского следователя.

Как рассказали  в полиции, на службе о подвиге 24-летнего Леонида практически никто не знал. Отзывчивый молодой коллега скромно молчал.  «Восторгаюсь его поступком, – говорит старший следователь Рамиль Гарифулов, – пойти на этот мужественный шаг мог только благородный человек, настоящий офицер, с гордостью носящий погоны».

В ближайшие 2 года с момента трансплантации у ребенка и его спасителя нет шансов узнать друг друга. Так закон, предписывая анонимность, защищает донора от возможных притязаний пациента или его родственников в случае, если понадобится повторная трансплантация. Но через 2 года донор и реципиент могут увидеться.  И такие встречи, в случае согласия обеих сторон, врачи устраивают регулярно.

Фото: 63.mvd.ru




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