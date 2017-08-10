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10 августа 2017
12:07:38

Тольяттинский "Подснежник" признали лучшим объектом, построенным в 2017 году

Лучшим  завершенным строительством объектом 2017 года в Тольятти признали многофункциональный комплекс бассейнов и аттракционов «Подснежник». Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня строителя, состоялось в администрации. В зале собрались ветераны и заслуженные работники отрасли, первые лица города, специалисты профильного департамента.

Заместитель градоначальника по имуществу и градостроительству Виктор Андреянов отметил, что в Тольятти проводится большая работа, приуроченная к празднованию 50-летия АВТОВАЗа. И городу просто необходима поддержка профессионалов строительной отрасли.

Добавим, в различных номинациях призы получили Компания «УНИСТРОЙРЕГИОН» за возведение жилого дома на ул. Полякова, 28б, «Мегаполис» -  за Торговый комплекс «Акварель». В номинации «Культовые сооружения»  лучшим объектом признан храм в честь святой Благоверной Царицы Тамары в Комсомольском районе. Среди бизнес-центров первое место заняло офисное здание на ул. Фрунзе, 31А. В номинации «Объекты благоустройства и ландшафтной архитектуры» лучшим стал туристический комплекс «Alpen Park» на Баныкина, призом отмечена школа с лингвистическим уклоном ООЦ на ул. Юбилейной.




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