В четверг, 29 декабря, около 10 часов вечера, по предварительным данным, в одном из подъездов по б-ру Космонавтов в Автозаводском районе люди обнаружили подростка в возрасте около 16 лет, который после употребления алкоголя потерял сознание и вызвали "скорую", сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.
Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" застали пострадавшего в состоянии комы и, приняв все меры для спасения, увезли его в лечебное учреждение.
Ее проводит компания «Волжские коммунальные системы»
Они будут нести дежурство и охранять общественный порядок...
Очередную интернет-инициативу поддержали в ФСК «Труд».
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