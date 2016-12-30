В четверг, 29 декабря, около 10 часов вечера, по предварительным данным, в одном из подъездов по б-ру Космонавтов в Автозаводском районе люди обнаружили подростка в возрасте около 16 лет, который после употребления алкоголя потерял сознание и вызвали "скорую", сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.

Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" застали пострадавшего в состоянии комы и, приняв все меры для спасения, увезли его в лечебное учреждение.