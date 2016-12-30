слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
30 декабря 2016
10:23:05

Тольяттинский подросток впал в пьяную кому

В четверг, 29 декабря, около 10 часов вечера, по предварительным данным, в одном из подъездов по б-ру Космонавтов в Автозаводском районе люди обнаружили подростка в возрасте около 16 лет, который после употребления алкоголя потерял сознание и вызвали "скорую", сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.

Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" застали пострадавшего в состоянии комы и, приняв все меры для спасения, увезли его в лечебное учреждение.




Последние новости Тольятти

30 декабря
11:41
Сегодня в эфире «Августа» выбрали победителей акции «В Новый год - без старых долгов»

Ее проводит компания «Волжские коммунальные системы»

30 декабря
11:36
Более 150 сотрудников тольяттинской полиции не смогут встретить Новый год с семьей

Они будут нести дежурство и охранять общественный порядок...

30 декабря
10:42
В Тольятти провели еще один масштабный «манекен-челендж»

Очередную интернет-инициативу поддержали в ФСК «Труд».

30 декабря
10:30
В Тольятти спасали 11-летнюю девочку, отравившуюся суррогатами алкоголя

Это случилось накануне

30 декабря
10:28
Более 137 тонн санкционных товаров уничтожили в уходящем году на Самарской таможне

В ведомстве подвели предварительные итоги года

30 декабря
9:40
Тольяттинцев приглашают на Забег обещаний

Он пройдет в российских городах, в том числе и в Тольятти, в первый день Нового года

30 декабря
9:29
Стоимость проезда в общественном транспорте Тольятти с нового года не изменится

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Андреев

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+