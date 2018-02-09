Как рассказали в ГИБДД, 17-летнего школьника сбил пассажирский автобус 131 маршрута. Это случилось у дома № 19 на улице Л.Толстого - молодой человек пытался перейти дорогу на красный сигнал светофора. В результате происшествия подросток получил многочисленные ушибы.

В действиях несовершеннолетнего усматриваются признаки нарушения п. 4.4 Правил дорожного движения. Как пояснил сам пострадавший, он боялся опоздать на занятия в школу, поэтому ступил на край проезжей части, когда еще горел запрещающий сигнал. В этот момент на него и наехал автобус.

Теперь родителей парня пригласят на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Как отметили в ГИБДД, им грозит административная ответственность за то, что не научили сына правилам дорожного движения.