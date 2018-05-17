В подмосковной Рузе завершились соревнования по плаванию среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Здесь собрались 247 спортсменов из 41 региона страны. За награды боролся и заслуженный мастер спорта России из Тольятти Сергей Сухарев.
Он оформил чемпионский титул на дистанции 100 метров вольным стилем, установив при этом новый рекорд России (1.03.08). По итогам чемпионата сразу в трех дисциплинах (50 и 100 метров вольным стилем и 200 метров комплексом) Сергей выполнил так называемый норматив «А», который соответствует первым трем местам мирового рейтинга за 2017 год.
Это гарантирует ему попадание в сборную России для участия в чемпионате Европы 2018 года, который пройдет в августе в ирландском Дублине. Если нашу команду допустят на этот турнир, добавили в упралвении физкультуры и спорта администрации.
Фото:ЦФиС администрации Тольятти
ДТП произошло накануне на улице Комсомольская.
Тольяттинский университет заключил договор c Всероссийским детским образовательным центром
Правительство губернии организовало экскурсионный пресс-тур
Сегодня в областной столице в непосредственной близости от стадиона состоялось открытие комплекса зданий для сотрудников МВД
Таковы требования FIFA на период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу.
Они похитили 117 метров медного кабеля с железнодорожного состава
Женщина проводила телефоны через кассу как оплаченные, а затем сдавала в ломбард