В подмосковной Рузе завершились соревнования по плаванию среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Здесь собрались 247 спортсменов из 41 региона страны. За награды боролся и заслуженный мастер спорта России из Тольятти Сергей Сухарев.

Он оформил чемпионский титул на дистанции 100 метров вольным стилем, установив при этом новый рекорд России (1.03.08). По итогам чемпионата сразу в трех дисциплинах (50 и 100 метров вольным стилем и 200 метров комплексом) Сергей выполнил так называемый норматив «А», который соответствует первым трем местам мирового рейтинга за 2017 год.

Это гарантирует ему попадание в сборную России для участия в чемпионате Европы 2018 года, который пройдет в августе в ирландском Дублине. Если нашу команду допустят на этот турнир, добавили в упралвении физкультуры и спорта администрации.

Фото:ЦФиС администрации Тольятти