В рамках тренировки бойцы Росгвардии совершенствовали свою профессиональную подготовку. На войсковом полигоне сотрудники отряда провели стрельбы, в том числе в ночное время, сдали нормативы по стрельбе из штатного оружия, приняли участие в боевом гранатометании. Также были отработаны нормативы по топографической, медицинской и тактико-специальной подготовке.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что в рамках учений спецназовцы отработали процедуру зачистки здания от условного противника и методику задержания вооруженных преступников, передвигающихся на автотранспорте. «Такие полевые выходы – своеобразный экзамен, который они сдают в условиях, максимально приближенных к реальным» - отметил командир тольяттинского ОМОНа полковник полиции Евгений Иштимиров.