Управление Федеральной службы войск Росгвардии приглашает отслуживших в армии граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Речь идет о людях, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнить возложенные на них обязанности.

Необходимы также среднее образование и категория годности А. ​Наличие спортивных разрядов приветствуется. В настоящее время имеются вакантные должности полицейского-бойцы и полицейского-водителя. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМОН Тольятти по телефону 8-8482-25-95-68.