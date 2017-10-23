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23 октября 2017
11:17:39

Тольяттинский ОМОН вновь нуждается в крепких парнях

Управление Федеральной службы войск Росгвардии приглашает отслуживших в армии граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Речь идет о людях, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнить возложенные на них обязанности.

Необходимы также среднее образование и категория годности А. ​Наличие спортивных разрядов приветствуется. В настоящее время имеются вакантные должности полицейского-бойцы и полицейского-водителя. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМОН  Тольятти по телефону 8-8482-25-95-68.




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