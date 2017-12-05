В городском управлении Росгвардии хотят предложить соискателям работы две вакансии: полицейский-боец и полицейский-водитель.
Здесь ждут отслуживших в армии россиян в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего и способных выполнить возложенные на сотрудников войск национальной гвардии обязанности. Наличие спортивных разрядов приветствуется.
Звоните в отдел кадров по телефону: 25-95-68.
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Об этом сообщает пресс-служба регулятора
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