В городском управлении Росгвардии хотят предложить соискателям работы две вакансии: полицейский-боец и полицейский-водитель.
Здесь ждут отслуживших в армии граждан России в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего и способных выполнять обязанности, возложенные на сотрудников войск национальной гвардии. Наличие спортивных разрядов приветствуется.
Звоните в отдел кадров по телефону: 25-95-68.
В четверг поздно вечером наши хоккеисты проиграли команде Чехии
Как обычно по весне они становятся следствием гидравлических испытаний коммунальщиков
16 мая наши футболисты встретятся с командой «Носта» из Новотроицка
ДТП произошло накануне в Борком районе губернии
Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов
Торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится 13 мая на площади Куйбышева.
В администрации напомнили: 18 марта тольяттинцы выбрали 16 объектов, которые нужно изменить