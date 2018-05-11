В городском управлении Росгвардии хотят предложить соискателям работы две вакансии: полицейский-боец и полицейский-водитель.

Здесь ждут отслуживших в армии граждан России в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего и способных выполнять обязанности, возложенные на сотрудников войск национальной гвардии. Наличие спортивных разрядов приветствуется.

Звоните в отдел кадров по телефону: 25-95-68.