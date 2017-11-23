В этом году в конкурсе на организацию спортивной работы, который ежегодно проводит Фонд поддержки олимпийцев среди школ олимпийского резерва, сразу два отделения «Олимпа» (плавание и спортивная гимнастика) заняли второе место. На полученные 1,5 млн рублей закуплено новое оборудование для пловцов и гимнастов, поставку которого ожидают со дня на день.
Руководство школы не сомневается, что центр спортивной гимнастики «Немов-центр», строительство которого запланировано в рамках празднования 50-летия выпуска первого автомобиля на ВАЗе, будет крайне востребован в Тольятти. Объект станет способствовать популяризации гимнастики в городе и даст возможность проводить соревнования российского и международного масштаба.
В администрации города отметили, что СДЮСШОР № 10 «Олимп» является комплексной. В школе занимается 2435 человек по шести направлениям: гандбол, плавание, прыжки в воду, спортивная и художественная гимнастика, стрельба из лука.
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