В этом году в конкурсе на организацию спортивной работы, который ежегодно проводит Фонд поддержки олимпийцев среди школ олимпийского резерва, сразу два отделения «Олимпа» (плавание и спортивная гимнастика) заняли второе место. На полученные 1,5 млн рублей закуплено новое оборудование для пловцов и гимнастов, поставку которого ожидают со дня на день.

Руководство школы не сомневается, что центр спортивной гимнастики «Немов-центр», строительство которого запланировано в рамках празднования 50-летия выпуска первого автомобиля на ВАЗе, будет крайне востребован в Тольятти. Объект станет способствовать популяризации гимнастики в городе и даст возможность проводить соревнования российского и международного масштаба.

В администрации города отметили, что СДЮСШОР № 10 «Олимп» является комплексной. В школе занимается 2435 человек по шести направлениям: гандбол, плавание, прыжки в воду, спортивная и художественная гимнастика, стрельба из лука.