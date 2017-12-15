Компания «O’KEY Group S.A.» продала свой бизнес супермаркетов. Покупателем стала X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных компаний России. ФАС России одобрила соответствующее ходатайство.
В периметр сделки войдут 32 супермаркета по всей стране, в том числе, один тольяттинский. Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть «Перекресток».
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