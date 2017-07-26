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26 июля 2017
08:55:12

Тольяттинский Немов-центр планируют сделать прозрачным

Свой вариант комплекса предложил сам четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. За основу взят европейский образец спортивного центра - простой, лаконичный, но с необычными элементами. Основная «фишка» заключается в том, что комплекс предлагается сделать прозрачным. Все спортивные занятия будут видны прямо с улицы, как символ того, что спорт - это открытая и доступная среда. В центре предусмотрены все необходимые помещения для тренировочного процесса, а также для проведения соревнований международного уровня.

«Если мы строим такой объект, я непосредственно буду уделять ему очень много времени . Мы будем проводить здесь мастер классы, привозить сюда звезд мирового спорта, проводить на базе центра сборы, соревнования, спортивные шоу. То есть делать все, для того, чтобы молодежи это было интересно», - отметил Алексей Немов на встрече с руководством администрации нашего города.

Фото: vk.com/tlt_official

При условии оформления земельного участка и утверждения проекта начать строительство можно будет уже весной. В настоящий момент администрация вплотную занимается вопросом предоставления подходящей площадки.

Стоит напомнить, что идея появления в Тольятти центра спортивной гимнастики обсуждается уже порядка 10 лет. Однако к конкретным шагам в этом направлении удалось перейти только в 2016 году, после того, как в правительстве был утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.

«Немов-центр» вошел в перечень значимых для города объектов, которые должны появиться в Тольятти до 2020 года.

 




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