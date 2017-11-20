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20 ноября 2017
08:30:02

Тольяттинский музей «Наследие» приглашает на «Семейный день»

Увлекательные занятия найдутся для всех – детей, бабушек, дедушек, родителей. Вас ждут: квест-экскурсия по экспозиции «Старый… новый город: история одного дома»,  мастер-класс по изготовлению обережной куклы-многоручки, игра на выставке «Тайны забытых вещей», документальный фильм о старом Ставрополе и многое другое.

Также будут работать фотозоны в интерьерах музея. «Семейный день» ждет вас 25 ноября. Сеансы в 11.00, 14.00 и 17.00.Продолжитнельность полтора часа. ГМК «Наследие находится по адресу: ул. Советская, 39.




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