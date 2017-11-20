Увлекательные занятия найдутся для всех – детей, бабушек, дедушек, родителей. Вас ждут: квест-экскурсия по экспозиции «Старый… новый город: история одного дома», мастер-класс по изготовлению обережной куклы-многоручки, игра на выставке «Тайны забытых вещей», документальный фильм о старом Ставрополе и многое другое.

Также будут работать фотозоны в интерьерах музея. «Семейный день» ждет вас 25 ноября. Сеансы в 11.00, 14.00 и 17.00.Продолжитнельность полтора часа. ГМК «Наследие находится по адресу: ул. Советская, 39.