МЧС повысило класс пожароопасности до 5го. Жителям города рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники. Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта.

Погода в ближайшие дни останется жаркой. Впрочем, такого зноя, как в минувший уик-энд, не ожидается. Температура воздуха сохранится в пределах 25-30 градусов, облегчение принесет приятный юго-западный ветерок, в некоторых районах области возможен дождь с грозой.