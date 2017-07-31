МЧС повысило класс пожароопасности до 5го. Жителям города рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники. Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта.
Погода в ближайшие дни останется жаркой. Впрочем, такого зноя, как в минувший уик-энд, не ожидается. Температура воздуха сохранится в пределах 25-30 градусов, облегчение принесет приятный юго-западный ветерок, в некоторых районах области возможен дождь с грозой.
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