Он состоится 23 апреля, а прием заявок стартовал накануне. Ежегодно участниками мероприятия становятся около 3 тысяч спортсменов и любителей не только со всей Самарской области, но и других регионов страны. Забеги проходят по улицам Автозаводского района (старт и финиш возле парка Победы) на дистанциях 6,8 км, 21 км и 42 км.

Помимо индивидуального выступления предусмотрена эстафета для корпоративных команд. Призеры получат денежные призы, дипломы, медали. Все участники марафона (42 км), завершившие дистанцию, награждаются памятными вымпелами и медалями эксклюзивного дизайна. Также будет организован старт для спортсменов, имеющих ограничения здоровья, состоится забег лыжероллеров и открытие сезона клуба «ВелоТольятти».

Регистрация осуществляется в онлайн-формате , с 20 по 22 апреля в рамках работы мандатной комиссии в помещении лыжного комплекса (Тольятти, ул. Маршала Жукова, 49), а также до 09:00 в день старта.