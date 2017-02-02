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02 февраля 2017
07:33:20

Тольяттинский легкоатлетический марафон приглашает любителей бега

Он состоится 23 апреля, а прием заявок стартовал накануне. Ежегодно участниками мероприятия становятся около 3 тысяч спортсменов и любителей не только со всей Самарской области, но и других регионов страны. Забеги проходят по улицам Автозаводского района (старт и финиш возле парка Победы) на дистанциях 6,8 км, 21 км и 42 км.

Помимо индивидуального выступления предусмотрена  эстафета для корпоративных команд. Призеры получат денежные призы, дипломы, медали. Все участники марафона (42 км), завершившие дистанцию, награждаются памятными вымпелами и медалями эксклюзивного дизайна. Также будет организован старт для спортсменов, имеющих ограничения здоровья, состоится забег лыжероллеров и открытие сезона клуба «ВелоТольятти».

Регистрация осуществляется в онлайн-формате, с 20 по 22 апреля в рамках работы мандатной комиссии в помещении лыжного комплекса (Тольятти, ул. Маршала Жукова, 49), а также до 09:00 в день старта.




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