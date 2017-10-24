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24 октября 2017
09:13:03

Тольяттинский хоккеист вызван в молодежную сборную России

Тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов на участие в ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг. Она пройдет с 6 по 16 ноября в Канаде. 

А 1 ноября на краткосрочный сбор в Новогорске прибудут 27 хоккеистов, и в том числе форвард «Лады» Дамир Рахимуллин. Рано утром 3 числа в Канаду вылетят только 23 игрока, а уже за океаном к сборной по ходу турне присоединятся девять российских игроков из североамериканских лиг.

Расписание игр россиян:
07 ноября Сборная WHL Канада - Россия
08 ноября Сборная WHL Канада - Россия
10 ноября Сборная OHL Канада - Россия
14 ноября Сборная OHL Канада - Россия
15 ноября Сборная QMJHL Канада - Россия
17 ноября Сборная QMJHL Канада - Россия




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