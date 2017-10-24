Тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов на участие в ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг. Она пройдет с 6 по 16 ноября в Канаде.

А 1 ноября на краткосрочный сбор в Новогорске прибудут 27 хоккеистов, и в том числе форвард «Лады» Дамир Рахимуллин. Рано утром 3 числа в Канаду вылетят только 23 игрока, а уже за океаном к сборной по ходу турне присоединятся девять российских игроков из североамериканских лиг.

Расписание игр россиян:

07 ноября Сборная WHL Канада - Россия

08 ноября Сборная WHL Канада - Россия

10 ноября Сборная OHL Канада - Россия

14 ноября Сборная OHL Канада - Россия

15 ноября Сборная QMJHL Канада - Россия

17 ноября Сборная QMJHL Канада - Россия