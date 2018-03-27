Команда приступила к учебно-тренировочному сбору перед чемпионатом мира, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации. Для участия в сборе в подмосковном Новогорске тренерский штаб во главе с Александром Зыбиным вызвал 28 хоккеистов, среди них — нападающий тольяттинской «Ладьи» Семён Кизимов.

Тренировочные мероприятия в Новогорске продлятся до 11 апреля и включат в себя два товарищеских матча — 8 апреля против МХК «Атланты» и 10 апреля против МХК «Динамо» (Москва). Ночью 11 апреля команда отправится в Челябинск, где проведет недельный тренировочный лагерь перед стартом юниорского чемпионата мира. До начала турнира 14 апреля наша команда проведет выставочный матч против юниорской сборной Белоруссии, 16 апреля — против Швеции.

Юниорский чемпионат мира стартует в Челябинске и Магнитогорске 19 апреля. На групповом этапе сборная России проведет четыре матча — против сборных Франции, Чехии, Финляндии и Словакии.

Фото: tgl-sport.ru