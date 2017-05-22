Соревнования проходили в Королёве по швейцарской системе в 11 туров. В турнире приняли участие 22 международных гроссмейстера, 6 женских гроссмейстеров, 10 международных мастеров и 3 женских международных мастера.

Среди них был и наш Дмитрий Фрольянов, который занял второе место. В 11 сыгранных партиях одержал 6 побед и 5 раз сыграл вничью, набрав 8,5 очков — всего на пол-очка меньше победителя.