Соревнования проходили в Королёве по швейцарской системе в 11 туров. В турнире приняли участие 22 международных гроссмейстера, 6 женских гроссмейстеров, 10 международных мастеров и 3 женских международных мастера.
Среди них был и наш Дмитрий Фрольянов, который занял второе место. В 11 сыгранных партиях одержал 6 побед и 5 раз сыграл вничью, набрав 8,5 очков — всего на пол-очка меньше победителя.
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