В среду, 25 января, студенты и преподаватели отметят День российского студенчества. По традиции на площади перед главным корпусом ТГУ (ул. Белорусская, 14) развернутся залихватские зимние гуляния. Начнется все с торжественного приема ректора в честь лучших студентов университета (12:00, актовый зал). Регистрация участников церемонии награждения пройдёт с 11:15 до 11:45 в холле перед актовым залом.

Зимние гуляния Тольяттинского госуниверситета в честь праздника – это:

Медовуха – по традиции её будет разливать лично ректор ТГУ Михаил Криштал вместе с директорами институтов Тольяттинского госуниверситета.

«Татьянки» – внутриуниверситетскую «валюту» на День студента можно будет заработать на конкурсах и обменять на ароматный чай, горячие пирожки, памятные сувениры и специальные призы от партнёров мероприятия.

«Ватрушки» (тюбинги) – ни них любой желающий сможет скатиться с большой снежной горки! Откроет захватывающие катания ректор.

«Парад снеговиков» – это новый конкурс зимних гуляний. Каждый из 11 институтов ТГУ слепит своего, особенного снежного друга.

«Прощание с сессией» – символический ритуал сжигания чучела сессии. Вот где будет жарко!