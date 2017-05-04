Завтра утром на площади перед главным корпусом ТГУ в торжественном марше пройдут более 500 курсантов института военного обучения. А затем состоится акция «Наш бессмертный полк» - примкнуть может любой желающий, отметили в вузе. Для этого 5 мая к 12:00 нужно принести фотографии героев ВОВ и ветеранов, которых уже нет с нами. После стихотворения Роберта Рождественского «Помните» и во время звучания песни «Журавли» фотографии нужно поднять над головой и держать до окончания минуты молчания.

Фото: ТГУ

Стоит отметить, что Тольяттинский госуниверситет единственный вуз в регионе, который проводит собственный военный парад, по масштабам не уступающий параду у Вечного огня. В конце праздника все гости смогут угоститься настоящей армейской кашей в сквере перед главным корпусом ТГУ.

Также добавим, что 9 мая, в День Победы, в Тольятти будут организованы 2 шествия «Бессмертного полка». Горожане пройдут по ул. Юбилейная в Автозаводском районе и в микрорайоне Шлюзовой. Шествие праздничной колонны будет сопровождать музыка, звучащая на волне радио «Август» - официального партнера мероприятия. Разумеется, это будут песни военных лет. Движение колонны в «новом городе» начнется в 10.00 от проезжей части по ул.Свердлова. в Шлюзовом – колонна стартует часом ранее – в 9.00.