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01 декабря 2017
10:21:36

Тольяттинский госуниверситет получит от государства грант на важную медицинскую разработку

Учёные из ТГУ при участии японских коллег Университета Кумамото в ближайшие два года будут заниматься созданием биомедицинских сплавов на основе магния для имплантатов.  Разработка будет актуальна для тысяч пациентов, которым требуются хирургические операции по установке временных протезов.

Проект имеет большие перспективы. Его реализация позволит учёным ТГУ и Университета Кумамото создавать новые продукты для здравоохранения, повышать качество медицинских услуг и развивать медицинский туризм в России. Общий объём федерального финансирования составит 30 млн. рублей.

Команда проекта – учёные научно-исследовательского отдела ТГУ «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы» под руководством ведущего учёного опорного вуза Алексея Виноградова ( на фото) и научная группа Исследовательского центра магния Университета Кумамото (научный руководитель – учёный мирового уровня Ёсихито Кавамура). Соисполнители проекта: Институт проблем сверхпластичности металлов РАН (Уфа), Самарский государственный медицинский университет.




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