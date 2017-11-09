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09 ноября 2017
11:51:45

Тольяттинский госуниверситет и завод «Волгоцеммаш» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве

Это произошло впервые за 10 лет, сообщили в пресс-службе ТГУ. Ключевой пункт документа – совместная подготовка кадров высшей и средней категории. По словам генерального директора «ВЦМ» Дмитрия Камнева, «предприятию нужны молодые специалисты, думающие люди, которые работают в современном формате, используя накопленный опыт педагогов».

По мнению обеих сторон, подписанное соглашение будет иметь успех. Завод сейчас - аутсайдер по многим направлениям, но молодые высококвалифицированные кадры помогут вывести его на более высокий уровень, уверены на предприятии и в опорном вузе.




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