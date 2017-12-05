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05 декабря 2017
08:46:18

Тольяттинский гимнаст вылетел на соревнования в США

Воспитанник КСДЮСШОР «Олимп» выступит на Международном турнире «Valeri Liukin Invitational», который пройдет с 8 по 10 декабря в штате Техас. Традиционные соревнования, ведущие свою историю с 1996 года, снова соберут в пригороде Далласа представителей многих стран.

Год назад наш Андрей Маколов завоевал здесь серебро в командном многоборье и две бронзовые медали – на кольцах и в опорном прыжке. В этот раз прославленный советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион, нынешний старший тренер женской сборной США Валерий Люкин пригласил в свою школу «World Olympic Gymnastics Academy» не менее представительный состав участников.

На 22-й по счету турнир с призовым фондом 10 тысяч долларов США, помимо тольяттинца, от России едет еще один представитель губернии Валентин Стариков из Сызрани.




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