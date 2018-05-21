Воспитанник КСДЮШОР «Олимп», мастер спорта международного класса Андрей Маколов в последнее время проходил в Тольятти курс реабилитации после перенесенной операции на плече. Этот довольно продолжительный и психологически сложный этап у талантливого гимнаста благополучно завершен.

Следующей ступенькой к возвращению на помост для него станет сбор в курортном городе Пальма-де-Мальорка, который он проведет в составе сборной России. К полноценным тренировкам Андрей еще не приступал, но уже с оптимизмом смотрит в будущий сезон.

Фото: http://tgl-sport.ru/