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21 мая 2018
07:18:26

Тольяттинский гимнаст отправился на восстановительный сбор в Испанию

Воспитанник КСДЮШОР «Олимп», мастер спорта международного класса Андрей Маколов в последнее время проходил в Тольятти курс реабилитации после перенесенной операции на плече. Этот довольно продолжительный и психологически сложный этап у талантливого гимнаста благополучно завершен.

Следующей ступенькой к возвращению на помост для него станет сбор в курортном городе Пальма-де-Мальорка, который он проведет в составе сборной России. К полноценным тренировкам Андрей еще не приступал, но уже с оптимизмом смотрит в будущий сезон.

Фото: http://tgl-sport.ru/




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