Он пройдет с 11 марта по 3 апреля на спортивной базе «Озеро Круглое» близ подмосковного города Лобня, а участником его станет 17-летний представитель КСДЮСШОР «Олимп» Михаил Худченко.

Там он будет заниматься вместе с ведущими гимнастами страны под руководством опытных специалистов и вести подготовку к одному из своих главных стартов этого сезона.

Чемпионату России пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.

Фото: tgl-sport.ru