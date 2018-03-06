Он пройдет с 11 марта по 3 апреля на спортивной базе «Озеро Круглое» близ подмосковного города Лобня, а участником его станет 17-летний представитель КСДЮСШОР «Олимп» Михаил Худченко.
Там он будет заниматься вместе с ведущими гимнастами страны под руководством опытных специалистов и вести подготовку к одному из своих главных стартов этого сезона.
Чемпионату России пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.
Фото: tgl-sport.ru
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