Тольяттинский фестиваль «Жигулевское море» выиграл президентский грант. Об этом рассказали в администрации.

С 20 по 25 февраля 2018 года на акватории Куйбышевского водохранилища пройдет зимний фестиваль активного отдыха "Жигулёвское море-018" и одноименное соревнование по сноукайтингу.

В начале декабря стало известно, что фестиваль вышел в финал грантового конкурса Президента Российской Федерации, направленного на развитие гражданского общества. В номинации "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни конкуренцию "Жигулёвскому морю-018" составили почти полторы тысячи проектов из разных регионов страны.

В 2018 году в рамках кайт-марафона "Жигулёвское море" пройдёт финальное соревнование Кубка России по сноукайтингу. Регистрация участников открылась с первого декабря и в списке заявившихся более 40 участников.

Финалом соревнования по уже сложившейся традиции станет фестиваль "Жигулёвское море-018" (24 февраля 2018 года). В этом году было решено посвятить его лучшим людям на земле - детям! В планах организаторов сделать все, чтобы эта зима стала для них самой счастливой, наполненной новыми увлечениями и замечательными открытиями! По счастливому стечению обстоятельств концепция нового фестиваля абсолютно совпала со стартом Десятилетия детства, объявленного президентом России В.В. Путиным.

Напомним, история "Жигулёвского моря" началась в 2006 году с локального соревнования любителей скорости и снега и за 13 лет выросла в грандиозный многодневный фестиваль активного отдыха, известный не только в России, но и за ее пределами. В рамках "Жигулёвского моря" несколько раз устанавливались рекорды России и мира по самому массовому старту среди сноукайтеров. Прошедший зимний сезон вписал "Жигулевское море" и в историю мирового парусного сорта. В феврале 2017 в Тольятти проходил Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта WISSA. Тогда на ледяную акваторию вышло почти более двухсот участников и пришли поболеть за спортсменов более 7 000 зрителей.