С понедельника, 30 октября, он будет курсировать по новому маршруту. О этом рассказали в группе компания «Эковоз», которой принадлежит транспорт. В связи с частым снятием Экомобиля по субботам из-за городских мероприятий, для жителей сел Русская Борковка и Тимофеевка, Центрального и Комсомольского районов Тольятти устанавливается новое время стоянок.

Кроме того, по просьбам жителей старого города добавлена еще одна точка. Напомним, Экомобиль заберет у вас на утилизацию опасные отходы – старые батарейки и отслужившие свое лампочки, пластиковые бутылки, макулатуру, негабаритный металл и иное вторсырье.

При этом, не принимаются пластик от окон, машин, тетрапаки и белые бутылки из под кефира и молока, так как линии их переработки в Тольятти нет. График стоянок экомобиля и время его работы ищите на нашем сайте.

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ Экомобиля с 30.10.2017 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

12/14 кварталы

15.30 - 16.00: 14 кв, ул. 40 лет Победы, 82 (Между школами, рядом с памятником)

16.15 - 17.00: 14 кв, ул. Дзержинского, 3 «Б» (Недалеко от остановки, у магазина)

17.15 - 18.00: 12 кв, Гая б-р, 19 (ТЦ «Метелица»)

ВТОРНИК

15.30 - 16.00 Село Русская Борковка, ул. Советская, (у магазина)

16.15 - 16.45 Село Тимофеевка, Дом культуры

17.00 - 17.40 Центральный р-н, ул. Л. Толстого, 11 (Магазин «Магнит»)

СРЕДА

5/9/13 кварталы,

15.00 - 15.40: 5 кв, ул. Юбилейная, 25 («Рыбий глаз»)

16.00 - 16.40: 9 кв, ул. Степана Разина, 25 (Продовольственный магазин, рядом с остановкой и «Пирамидой»)

17.00 - 17.30: 13 кв, ул. Ворошилова, 57 (У магазина, рядом остановка)

17.40 - 18.10: 13 кв, ул. 40 лет Победы, 94 «Б» (Маг. «Елисейский», рядом с ТЦ «Фрегат»)

ЧЕТВЕРГ

15.30 – 16.00: Центральный р-н, ул. Победы, 40 (Слева от Филармонии, маг. «Изумруд»)

16.15 – 16.45: Центральный р-н, б-р Ленина, 23 (в районе ТЦ «Фаворит»)

17.15 - 18.00: Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, 83 (Напротив Речпорта, на остановке, у «Роспечати»)

ПЯТНИЦА

17 квартал

16.00 - 16.40: 17 кв, ул. Тополиная, 35 (ТД «София»)

17.00 - 18.00: 17 кв, ул. 40 лет Победы, 28 (Гипермаркет «Магнит»)