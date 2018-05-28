С сегодняшнего дня он переходит на летнее расписание. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Эковоз».

Уточнить подробности можно по телефону 20-42-42 или в группе ВК. Расписание может меняться.



ПОНЕДЕЛЬНИК

12/14 кварталы

15.30 - 16.00 14 кв, ул. 40 лет Победы, 82 (Между школами, рядом с памятником)

16.15 - 17.00 14 кв, ул. Дзержинского, 3 «Б» (Недалеко от остановки, у магазина)

17.15 - 18.00 12 кв, б-р Гая, 19 (ТЦ «Метелица»)



ВТОРНИК 4/10 квартал

16.00 - 16.30 4 кв., пр-т Степана Разина, 12а ( АПК №3 карман)

16.45 - 17.30 10 кв., б-р Луначарского, 17

17.40 - 18.30 10 кв., ул. Ворошилова, 16 А

СРЕДА

5/9/13 кварталы,

15.00 - 15.40 5 кв, ул. Юбилейная, 25 («Рыбий глаз»)

16.00 - 16.40 9 кв, ул. Степана Разина, 25 (Продовольственный магазин, рядом с остановкой и «Пирамидой»)

17.00 - 17.30 13 кв, ул. Ворошилова, 57 (У магазина, рядом остановка)

17.40 - 18.10 13 кв, ул. 40 лет Победы, 94 «Б» (Маг. «Елисейский», рядом с ТЦ «Фрегат»)

ЧЕТВЕРГ

14.30 – 15.15 Центральный р-н, ул. Л. Толстого, 11 (Магазин «Магнит»)

15.30 – 16.00 Центральный р-н, ул. Победы, 40 (Слева от Филармонии, маг. «Изумруд»)

16.15 – 16.45 Центральный р-н, б-р Ленина, 23 (в районе ТЦ «Фаворит»)

17.15 - 18.00 Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, 83 (Напротив Речпорта, на остановке, у «Роспечати»)

ПЯТНИЦА

Тимофеевка/17 квартал

15.00 - 15.45 Село Тимофеевка, Дом культуры

16.00 - 16.40 17 кв, ул. Тополиная, 35 (ТД «София»)

17.00 - 18.00 17 кв, ул. 40 лет Победы, 28 (Гипермаркет «Магнит»)



В Экомобиль вы можете сдать:

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Энергосберегающие лампы (содержат в своём составе в небольшом количестве пары ртути, поэтому их нельзя выбрасывать как обычный мусор, а требуется сдавать на утилизацию)

- Градусники (разбитые принимаются в герметичной стеклянной банке с водой)

- Батарейки (любые виды)

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ

ПЛАСТИК - ПЭТ бутылки (маркировка PETE, РЕТ или цифра 1) . ПНД и ПВД ( это пакеты), стрейч - пленку. пластиковую негабаритную бытовую технику ( например чайники)

АЛЮМИНИЙ ( в любом виде). Жестяные банки не из алюминия.

СТЕКЛО ( бутылки, банки)

МАКУЛАТУРУ (газеты, бумагу, книги - все это должо быть тюкованным, а не россыпью!)

НЕГАБАРИТНЫЙ МЕТАЛЛ - сковородки, кастрюли.

КРЫШЕЧКИ - для акции #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ_Тольятти - из-под холодных питьевых напитков без внутренних вкладышей.

Мы не принимает люминесцентные длинные лампы, пластик от окон, машин, тетрапаки ( они состоят из бумаги и фольгированного слоя, а у нас нет линии их переработки), белые бутылки из-под кефира и молока. Если вы не смогли найти, где стоит Экомобиль, позвоните по телефону +7 902 322 78 22

